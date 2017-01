Rencontre à Genly: l'union pour faire la force des navetteurs

M.C.

Une ligne de chemin de fer Quévy - Mons - Bruxelles qui pose vraiment, selon ses usagers, beaucoup de problèmes et de désagréments. La meilleure preuve c’est que, ce samedi matin, Gianni Tabbone et Gery Baele, de l’association navetteurs.be, le plus important groupe de pression des utilisateurs du rail (15.000 sympathisants et 600 adhérents) étaient présents à l’école communale de Genly.