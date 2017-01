Basket: remise générale en Hainaut ce week-end

Rédaction en ligne

Le comité provincial a envoyé ce samedi après-midi un communiqué indiquant que les matches seniors ne seraient pas joués en Hainaut. « Au vu des prévisions pour notre province pour ce soir, cette nuit et demain matin (alerte orange réactivée à partir de 19h00 jusqu’à demain matin), tous les matchs seniors et jeunes provinciaux de ce samedi soir et de ce dimanche sont remis. »