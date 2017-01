Jan Vertonghen se blesse tout seul à la cheville avec Tottenham: cela semble grave, le Diable est sorti en pleurs (vidéo)

Très mauvaise nouvelle pour Jan Vertonghen. Lors du duel entre Tottenham et WBA (4-0), le Diable s’est blessé à l’heure de jeu, apparemment gravement, à la cheville gauche en se réceptionnant mal après avoir tenté de sauver un ballon qui allait sortir en touche. Il est sorti des terrains en pleurs.

Alors qu’il se lançait en tendant la jambe gauche pour éviter que le ballon ne sorte en touche, ses crampons sont restés dans le sol, provoquant une torsion de sa cheville et de son genou gauche. C’est finalement de la cheville qui semblait faire souffrir le Diable, celle-là même qui l’a privé de la fin de l’Euro avec les Diables. Il devait être remplacé dans la foulée, en pleurs. On ne connaît pas encore la gravité de la blessure du latéral gauche, mais sa réaction et les terribles images laissent craindre le pire.

« Ca semble assez mauvais » a en effet déclaré l’entraîneur des Spurs, Mauricio Pochettino, à Sky Sports à la fin du match. « Nous devons attendre demain ou lundi pour faire une évaluation de son état. Il est très déçu. »

Met tranen van het veld... Kop op @JanVertonghen! 👊 pic.twitter.com/Hnaffb1I74 — Play Sports (@playsports) 14 janvier 2017

Tottenham s’est finalement imposé 4-0.