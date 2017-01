Boussu: le match de futsal dégénère en bagarre générale

Ahmed Ammour a dans un premier temps provoqué l'arrêt de la rencontre suite à un mauvais geste sur l'arbitre. Il s'est ensuite rué vers ses adversaires pour les frapper. Plus de vingt supporters ont envahi dans la foulée le terrain et la plupart d'entre eux s'en sont pris aussi aux joueurs de Terkoest. Le gardien de but est resté au sol durant plusieurs minutes. Les forces de l'ordre sont venues à la salle omnisports de Boussu afin d'escorter les visiteurs.