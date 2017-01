Des robots au home Les Rosiers à Tertre (vidéos)

La maison de repos Les Rosiers, située à Tertre, va dans les prochaines semaines se doter d’un ou de deux robots humanoïdes. Les pensionnaires du home ont déjà pu se familiariser avec Zora et Pepper, qui ont été testés ce vendredi dans la maison de retraite. Ces robots peuvent se déplacer, interagir, jouer et même danser.

Ce vendredi, la maison de repos Les Rosiers à Tertre a accueilli deux invités exceptionnels : Zora et Pepper. Ces deux visiteurs, un peu particuliers, ont épaté la galerie. Les résidents du home n’avaient effet pas l’habitude de voir… deux robots en action. Pepper, qui mesure un peu plus d’un mètre, a d’abord montré ses capacités.

« Ce robot possède de nombreuses fonctions, note Hannes Laverge, responsable animations pour la société belge Zora Robotics. Il peut se déplacer et guider les pensionnaires vers leur chambre ou le secrétariat du home. Il est également capable d’interagir avec les humains. Il peut jouer et faire des exercices. Il est muni d’une tablette. Il pose par exemple des questions et les gens peuvent y répondre en cliquant sur la tablette ».