Fin de la phase de pré-alerte en Wallonie, maintien de la vigilance renforcée, perturbations pour les bus TEC en province de Liège

«Vu l’amélioration des conditions de circulation et vu les prévisions météorologiques annonçant une diminution des chutes de neige samedi matin et en début d’après-midi», la phase de pré-alerte routière a été levée en Wallonie. «Tous les moyens disponibles en personnel et en matériel à la police de la route et au service public de Wallonie restent mobilisés», précise le SPW.

D’après les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM), le code orange est en vigueur dans les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg où la situation sur les routes reste compliquée. «On prévoit un verglas au sol généralisé, formé soit par quelques fortes averses de neige, soit par des chutes de neige continues sur une plus longue période, soit encore par de la pluie ou de la bruine verglaçante sur un sol gelé et sur des vastes régions. Ce verglas rendra le trafic très pénible et très dangereux», avertit l’IRM qui conseille vivement de retarder ses déplacements.

La circulation des bus TEC en province de Liège est par ailleurs perturbée. Les lignes 25 et 825 sont à l’arrêt, les lignes 10, 19, 20, 35, 81 et 725 sont déviées, tout comme les lignes 2, 21, 33, 67 et 72. Toutes les autres lignes roulent normalement, avec toutefois un retard possible, indique le TEC Liège-Verviers dans un communiqué.

A partir de 18 heures samedi, les provinces de Hainaut, du Brabant wallon ainsi que Bruxelles, actuellement en alerte jaune, passeront également en couleur orange, jusque dimanche 6 heures du matin au moins.