La province de Liège placée en alerte rouge jusqu'à ce samedi soir, jusqu'à 50 centimètres de neige par endroits

Liège et ses hauteurs seront le point le plus délicat au niveau de la circulation et de la météo ce samedi. L’IRM a d’ailleurs placé la province en alerte rouge jusqu’à ce soir.

Voici ce que dit précisemment l’Institut Météorologique Belge sur son site :

Du 14/01 05H au 14/01 20H : Ce soir et cette nuit, des averses hivernales toucheront les régions de plaine. Sur les hauteurs, nous attendons à nouveau de la neige et une accumulation supplémentaire pouvant localement atteindre 25 cm. Plus tard, la neige pourra également tenir au sol en Basse et Moyenne Belgique (à l'exception de la région côtière). Pour les prochaines 48 heures, on prévoit une accumulation possible de 50 cm en haute Belgique.