Charles Michel attaque: "Di Rupo a sombré dans une démagogie digne des discours d'extrême droite"

> L’intégralité de cette interview exclusive sur notre nouvelle édition digitale

« Un homme remplir d’aigreur » . « Tourné vers le passé » . « Qui a la trouille du PTB » . « Qui attise la haine, la peur et la division ». « Qui est tombé bien bas » . « Qui n’a pas de l eçons sociales à donner quand on voit le taux de chômage des jeunes dans son arrondissement, Mons, où il exerce les plus hautes responsabilités depuis de très nombreuses années » . Et qui « a sombré dans une démagogie digne des discours d’extrême droite » . En « salissant même la mémoire des victimes de la guerre » .

Jamais Charles Michel n’avait tenu de propos aussi durs à l’égard de son prédécesseur, Elio Di Rupo (PS) que dans l’interview qu’il a accordée ce vendredi à Sudpresse. Et jamais d’ailleurs non plus deux Premiers ministres ne s’étaient écharpés à ce point. Le Wavrien le reconnaît. Ses propos sont durs comme jamais, même s’il n’élève jamais la voix. Mais il n’a visiblement pas avalé la petite phrase du Montois qui, jeudi soir lors de ses vœux aux militants, assénait: « Je n’exagère pas quand je dis que depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous n’avons jamais connu un gouvernement aussi destructeur des protections sociales ».

Comment réagissez-vous à cette accusation ?

« J’observe que Monsieur Di Rupo préfère attiser la haine »

« Parce qu’il se nourrit d’un cocktail de rancœur, d’aigreurs et qu’il a la trouille du PTB »

« Il est devenu un homme tourné vers le passé! »

