Océane, 18 ans, retrouvée morte chez elle à Jemappes: c'est le monoxyde de carbone qui l'a tuée!

La piste du CO était privilégiée dès le départ étant donné que la victime a été retrouvée dans son bain. Les pompiers de Mons ont effectué des mesures de CO dans toute la maison. Mais celles-ci se sont avérées négatives. Lorsque la mère et le beau-père de la jeune fille l’ont trouvée inanimée, ils ont tenté de la réanimer. Sans succès.

Une fois les secours sur place, ils ont à leur tour tenté de la sauver… Mais la victime est bel et bien décédée. Les pistes criminelles ont tout de suite été écartées. « Il n’y a rien de suspect dans ce décès, aucun caractère pénal, » a commenté le Parquet de Mons dans le courant de la journée. L’autopsie a finalement révélé que le décès de cette jeune fille résulte d’une concentration élevée de monoxyde de carbone dans le sang. La victime, prénommée Océane, venait de fêter ses 18 ans. Le CO, ce tueur silencieux a donc malheureusement fait une nouvelle victime.

Ce vendredi matin, plusieurs proches se sont rendus dans la maison pour soutenir la famille en ces moments difficiles. Le corps de la victime repose actuellement au Funérarium Borgno.