Mons: un pavillon datant de 1531 va être reconstruit dans la rue Neuve

A.U.

La ville de Mons a décidé de dépoussiérer une grande pièce de son patrimoine : un pavillon de style Renaissance. Il a été construit en 1531 et était auparavant utilisé en tant que véranda. On pouvait y installer 5 à 6 personnes. Le toit, en bois, a déjà été rénové et l’édifice, actuellement en pièces détachées, sera reconstruit pour fin 2017-2018.