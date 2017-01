Villerot: Quatre personnes interpellées et quatre fusils saisis suite à une dispute

D’après les premiers constats, c’est un homme qui, armé d’un fusil, aurait voulu faire peur à ses « adversaires » suite à un différend. Dans la bagarre, une dame s’est retrouvée au sol et a pris des coups. Elle avait la bouche en sang quand les agents de police ont sonné à sa porte.Il s’agit en fait, au départ, d’une querelle entre voisins. La victime explique avoir été frappée par une dame et deux hommes, des personnes qui habitent plus loin dans la rue. Du coup, un homme proche de la victime a semble-t-il tiré un coup de feu, sans faire de blessé. Et c’est une autre habitante de la rue qui a sonné à la police quand elle a entendu le tir. Par contre, les armes ont été saisies chez la dame qui a été frappée.

Un Baudourois de 43 ans, une femme de 37 ans de Villerot, une femme de 58 ans de Villerot et une femme de Boussu de 38 ans ont été interpellés. Les quatre fusils n’étaient pas déclarés officiellement.