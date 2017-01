Menace terroriste: l'obligation de signalement des travailleurs sociaux adoptée en première lecture

La commission temporaire sur la lutte contre le terrorisme de la Chambre a approuvé ce vendredi, en première lecture, la proposition de loi qui instaure une obligation de signalement pour les institutions sociales et leur personnel dans le cadre d’une enquête sur des infractions terroristes. À la demande de l’opposition, il y aura une deuxième lecture et puis un vote sur l’ensemble.

Une dizaine d’amendements ont été déposés. Les amendements de l’initiatrice de la proposition de loi, Valerie Van Peel (N-VA), ont été approuvés. Ils concernaient des réponses aux remarques formulées par le Conseil d’Etat. Les amendements de l’opposition ont par contre été rejetés. La majorité a approuvé les articles de la proposition, les verts et le PS ont voté contre, tandis que le cdH et le sp.a s’abstenaient. Le vote sur l’ensemble du texte se tiendra dans deux semaines.

La proposition prévoit que les institutions sociales – en ce inclus les CPAS ou des institutions comme Fedasil – et leur personnel soient obligés de fournir des informations administratives à la demande du parquet dans des enquêtes pour terrorisme. Les collaborateurs auront aussi une obligation active de signalement s’ils décèlent des éléments qui laisseraient penser à des activités terroristes.

Gilles Vanden Burre (Ecolo) et Eric Massin (PS) ont estimé que le champ d’application de la mesure était beaucoup trop large et ont mis en garde contre une possible annulation du texte par la Cour constitutionnelle sur cette base. Georges Dallemagne (cdH) a pointé la discrimination introduite entre le personnel de ces instances sociales et celui, par exemple, de bpost.

Hans Bonte (sp.a) a fait remarquer qu’il y aurait eu une plus-value à présenter la proposition de loi pour avis aux entités fédérées. Il a également appelé à réaliser une analyse pour voir ce qui ne marche pas dans le suivi des personnes qui figurent sur la liste de l’OCAM. La proposition de loi va encore générer des données supplémentaires, et il faut s’assurer que les services de police ne soient pas noyés sous les informations, a-t-il estimé.