Drame à Laeken: un homme mortellement fauché par un automobiliste qui manipulait son smartphone

Un homme âgé de 85 ans a été mortellement fauché par un automobiliste, jeudi à Laeken. Lors de son audition, le conducteur de 41 ans a spontanément reconnu avoir été distrait par son GSM qu’il manipulait pendant qu’il empruntait le boulevard Emile Bockstael. L’ensemble de ses déclarations a été confirmée par les images caméras, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles.

L’accident s’est produit vers 9h30 au carrefour du boulevard Emile Bockstael et de la rue la Champ de la Couronne. Un homme âgé de 85 ans était en train de traverser le boulevard Emile Bockstael en dehors d’un passage pour piétons quand il a été percuté par un automobiliste. À la suite de l’impact, la victime a été projetée dans les airs et est retombée sur le dos et la tête.

Le conducteur est sorti de son véhicule pour lui porter assistance mais l’homme blessé ne réagissait pas. L’automobiliste a aussitôt appelé de suite les services de secours mais la victime est décédée à l’hôpital de Jette.