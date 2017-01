Avertissement rouge de l'IRM: du verglas généralisé en province de Liège vendredi et samedi

L’IRM prévoit du verglas généralisé (alerte rouge) en province de Liège de vendredi vers 18h00 à samedi même heure, invitant les usagers à si possible éviter de prendre la route.

L’alerte orange y est par ailleurs déjà décrétée et le sera durant la nuit de vendredi et une bonne partie de la journée de samedi sur les routes des autres provinces wallonnes, du Limbourg, du Brabant flamand, de la province d’Anvers et à Bruxelles.

«Une perturbation atteindra notre pays à partir de l’ouest. Cette perturbation sera suivie par des averses hivernales. Les précipitations tomberont sous forme de pluie en basse et moyenne Belgique et sous forme de neige en haute Belgique.

Cette nuit, des averses de neige fondante ou de neige seront aussi observées en basse et moyenne Belgique. Pour les prochaines 48 heures, on prévoit une accumulation possible de 50 cm en Haute Belgique», explique l’Institut royal météorologique.

L’IRM souligne encore qu’une ligne d’averses traversera le pays avec des rafales de 90km/h possibles au littoral. L’alerte au vent est orange à la Côte jusqu’à 20h00.

De fortes marées sont prévues jusqu’à 08h00 samedi. À la côte, la hauteur moyenne des vagues sera de 2,5 à 3 m avec des maxima entre 4 et 5 m avec des déferlantes possibles sur les digues, les quais et les installations portuaires. En province d’Anvers, l’Institut s’attend à une marée de tempête sur l’Escaut maritime avec, vers 16h30, des valeurs de +7,10 à + 7,40 m.