Neige et vague de froid en Belgique: voici la mauvaise nouvelle de Luc Trullemans pour les prochains jours

Vous n’aimez pas le froid et l’hiver ? Mauvaise nouvelle ! « Dès ce vendredi, place à une offensivede l’hiver avec de la neige (très abondante en Ardenne !) et surtout avec un froid vif qui durera au moins jusqu’au week-end du 21-22 janvier », annonce Luc Trullemans !

La neige :

Après le passage de la dépression de tempête qui a affecté nos régions dans la nuit de jeudi à vendredi, un air plus froid venant des régions polaires va envahir les pays autour de la Mer du nord avec des précipitations de neige ou de neige fondante en plaine et essentiellement de neige au-dessus de 300-400 mètres en Ardenne.

Le vent de nord-ouest soufflera encore temporairement avec des rafales de 80 à 100 km/h au littoral et des pointes de 60 à 80 km/h dans l’intérieur du pays provoquant ainsi la formation de congères sur les hauteurs enneigées de l’Ardenne.

Si les températures diurnes seront encore de l’ordre de +6 à +3° du littoral au centre du pays, elles seront proches ou en-dessous de 0° en Haute Ardenne où la couche de neige pourrait bien atteindre 40 à 60 cm ce vendredi soir !

Dans la nuit de vendredi à samedi, il y aura encore des averses de neige par endroits, les minimas descendant autour de +2° près de la mer, entre 0 et -1° en plaine et de -1 à -3° au sud du sillon Sambre et Meuse où une accumulation supplémentaire de neige fraîche entre 10 et 20cm sera encore possible, surtout en province de Liège et sur le nord des province de Namur et de Luxembourg.

De samedi à lundi, le vent et les chutes de neige diminueront graduellement en intensité sous un ciel moins chargé.

L’après-midi nous noterons +5 à -2° selon l’altitude et la nuit et le matin, les minima avoisineront +2° à la mer, -1 à -2° en plaine et -2 à -6° en Ardenne.

La vague de froid :

A partir de mardi et jusqu’au week-end suivant, il fera sec et le vent virera vers le nord-est ou l’est nous amenant un air continental en droite ligne de l’est de l’Europe.

Le ciel sera souvent clair ou passagèrement nuageux sans précipitations notoires. Par contre, un froid vif se fera sentir avec la nuit et le matin des températures entre -2 et -7° sur l’ouest du pays et entre -7 et -12° ou même moins sur l’est de nos régions.

De jour le mercure ne dépassera plus 0 à 2° sur les plages de la Mer du nord, -1 à -4° en plaine et -4 à -6° sur le haut relief ardennais.

Luc Trullemans

Météorologue