Tirage au sort de l'Australian Open: Goffin et Darcis vernis, pas Wickmayer ni Flipkens

En attendant la suite des qualifs pour Coppejans et Zanevska dans un Melbourne partiellement sous la pluie, ce vendredi, quatre de nos compatriotes ont assisté, dans la nuit belge, au tirage au sort de cet Open d’Australie 2017 qui débute lundi.

En résumé, on peut dire que le tirage a été favorable pour nos garçons (Goffin et Darcis), mais pas pour nos filles (Flipkens et Wickmayer).

La palme de la chance revient à David Goffin qui a une voie plus ou moins ouverte pour tracer son chemin jusqu’en huitième de finale comme l’an dernier. Il a hérité d’un joueur issu des qualifs au premier tour. En cas de succès, le numéro 1 belge, 26 ans, pourrait rencontrer le Russe Dmitry Tursunov (ATP 408), 34 ans, qui défie aussi un qualifié au premier tour. Au 3 e tour, Goffin pourrait affronter le Croate Karlovic (20 e ), ce qui est plutôt une bonne affaire quand on sait que Roger Federer, son bourreau de l’an dernier en huitième de finale, était un adversaire potentiel au 3 e tour ! En huitième, justement, Goffin pourrait retrouver Domic Thiem qu’il avait écarté au 3 e tour de Melbourne, l’an dernier. Les deux jeunes talents du tennis mondial se disputeraient, alors, une place pour un quart de finale potentiel face à… Novak Djokovic, nº2 mondial et 6 fois titré à Melbourne !

Steve Darcis, 70e mondial ce lundi à 32 ans, a lui hérité de l’Australien Sam Groth, bénéficiaire d’une invitation, 29 ans, 171e mondial, contre qui il jouera pour la première fois sur le circuit. Groth est un gros serveur, flashé à… 263 km/h, ce qui est un record (non-homologué) sur le circuit. Mais Darcis, battu ce vendredi en demi-finale du Challenger de Canberra, a toutes les armes pour tenter de remporter, enfin un succès dans le grand tableau de son 8e Open d’Australie ! En cas de succès, Darcis jouerait contre l’Argentin Diego Schwartzman, 24 ans, 52e mondial, ou l’Uruguayen Pablo Cuevas (ATP 22/N.22), 31 ans.

Serena pour Wickmayer ?

Yanina Wickmayer (WTA 59), 27 ans, est tombée sur la Tchèque Lucie Safarova, 29 ans, 62e mondiale, au premier tour avant peut-être d’affronter, en cas de victoire… l’Américaine Serena Williams, 2e mondiale et 2e tête de série (qui joue au premier tour tout de même contre la Suissesse Belinda Bencic, 48e mondiale et ex-nº7).

Wickmayer avait perdu le premier de ces deux duels face à Safarova, en 2014 à Indian Wells (6-3, 6-4) avant de prendre sa revanche l’année dernière à Miami (6-2, 6-3). C’est la 9e fois que Yanina Wickmayer dispute l’Open d’Australie avec comme meilleurs résultats un 8e de finale en 2010 et en 2015. Safarova était quart de finaliste à Melbourne en 2007.

Kirsten Flipkens (WTA 73), qui a fêté ses 31 ans mardi, jouera elle contre une des joueuses en forme du moment, la Britannique Johanna Konta, 9e joueuse du monde, 25 ans, et demi-finaliste l’an dernier à Melbourne. Johanna Konta, coachée par notre compatriote Wim Fissette, mène 2 à 1 dans ses confrontations sur le circuit face à la Campinoise.

L’Open d’Australie 2017 n’a pas encore débuté qu’il a déjà pris une certaine tournure pour nos Belges à Melbourne…