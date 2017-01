Des camions dépassant des voitures sous la pluie sur l'E42? Un routier réagit et montre les comportements dangereux d'autres automobilistes (vidéos)

Des camions dépassant sous la pluie des voitures, alors que le code de la route interdit formellement ce comportement, cela arrive malheureusement souvent. Mais Javier, routier habitué des routes belges, a tenu à rappeler que les automobilistes de simples voitures sont aussi responsables de comportements à risques. Sur RTL Info, l’homme a ainsi rappelé que les camions roulent majoritairement autour de 90 km/h et doivent parfois faire face à des dépassements dangereux de la part d’autres usagers de la route. «Rabattement sans indication, dépassement par la droite, forcer le passage en montant sur l'autoroute... Et quand on fait la remarque, s'il manque une case au conducteur, il vous répond avec des gestes!», explique Javier, qui explique voir des choses du haut de sa cabine: «smartphone sur les genoux, SMS, certains lisent même le journal...»