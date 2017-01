Manchester United lève l'option sur le contrat de Fellaini, qui restera jusqu'en 2018 chez les Red Devils

Marouane Fellaini, 29 ans, s’était engagé pour quatre ans lorsqu’il avait rejoint Manchester United en 2013, en provenance d’Everton. Son contrat arrivait donc à échéance au terme de la saison. L’entraîneur d’United, José Mourinho, a, selon les médias anglais, décidé d’activer la clause figurant dans le contrat de Fellaini pour ne pas risquer de le perdre dès ce mercato hivernal.

.@Fellaini shows Jose Mourinho love after his goal for @manutd against @HullCity last night! ❤️ #ManUHull #MUFC #EFLCup pic.twitter.com/cBmBadKVrC