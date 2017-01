Dans son livre "Galant, je vous dis merde", elle parle sexe et de Sudpresse: "J'ai appris ma démission... par une alerte du plus grand organe de presse belge"

Elle apprend sa démission via…notre site d’info en ligne

L’ex-ministre MR de la Mobilité y révèle qu’elle a appris sa démission du gouvernement Michel par une notification envoyée sur son GSM par notre site d’information en ligne, sudinfo.be, alors qu’elle se trouvait avec Charles Michel et que celui-ci venait justement de la rassurer sur son sort!

« Charles revient du Kern. Il est clairement affligé et atteint par la situation. Il est triste et me dit de ne pas m’inquiéter. Ce qui va suivre est tellement inimaginable qu’en l’écrivant aujourd’hui, j’ai encore du mal à réaliser. Alors que nous sommes en train d’évoquer l’avenir, mon smartphone retentit. Je le regarde et constate que j’ai une notification de Sudpresse annonçant « en exclusivité » que la ministre Galant va démissionner dans les prochaines heures. (…) A l’incompréhension se mêle le dégoût. Je me souviens alors avoir lâché : « C’est dégueulasse, Charles. » Il est estomaqué. Oui, le Kern a parlé de mon cas. Forcément, vu le contexte, la démission a été évoquée mais Charles a estimé que « c’était une décision qui m’appartenait ». (…) C’est un enterrement annoncé avant le décès. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, j’ai donc pris connaissance, devant le Premier ministre, d’une décision que nous n’avions pas encore prise par une alerte information du plus grand organe de presse belge. »

> « Galant, je vous dis merde », de Jacqueline Galant, mise en récit de Nicolas Roisin, Editions Luc Pire, 16€.

