Notre-Dame de Gohissart à Jumet: un chauffard fauche Brayan, 4 ans, sur le passage pour piétons

A quelques mètres de l’entrée de son école, Notre-Dame de Gohissart, rue Jules Destrée, à Jumet (Charleroi).

«On n’a rien vu venir… Nous allions traverser, il y a eu un cri, je n’ai pas eu le temps de tirer mon fils à moi, il se faisait percuter par cette voiture, une VW Caddy…»

Brayan se retrouve au sol. le conducteur du véhicule, lui, s’est arrêté une centaine de mètres plus loin. «J’ai cru qu’il allait venir vers nous, voir ce qui s’était passé», poursuit Céline. «Mais non, il est resté à la porte de sa voiture. Il m’a crié «Qu’est-ce qu’il y a?» Je ne sais plus exactement ce que je lui ai répondu, «Vous avez renversé mon fils», quelque chose comme cela…» La réaction du conducteur laisse la jeune maman en émoi: «Il m’a répondu «Qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse?» et il est remonté dans sa voiture, pour disparaître!» Délit de fuite patenté, dont l’auteur est d’ailleurs toujours recherché par la police.