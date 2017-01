Voici les ambitions de Quick-Step Floors pour 2017

Etixx-Quick Step a clôturé la saison 2016 au 7e rang du classement UCI, avec toutefois le plus grand nombre de victoires au sein du peloton (57). « Y compris neuf étapes sur de grands Tours et aussi le championnat du monde du contre-la-montre par équipe », a ajouté Lefevere. « Pour la 5e année consécutive, nous avons récolté le plus grand nombre de victoires. C’est un très bon résultat qui me rend très fier. Mais notre motivation nous donne envie d’atteindre de nouveaux objectifs pour les prochaines saisons. Tout comme lors des années précédentes, nous voulons attaquer durant les courses et montrer notre maillot le plus souvent possible ». ».

Durant l’entresaison, l’équipe Quick Step Floors a perdu neuf éléments dont Tony Martin, Stijn Vandenbergh, Gianni Meersman et Nikolas Maes. Elle a néanmoins engagé huit nouveaux coureurs tels que Philippe Gilbert, Dries Devenyns, qui a décroché 5 de ses 6 succès professionnels l’an dernier avec IAM Cycling, ou encore Jack Bauer.

L’équipe compte désormais 29 coureurs issus de 13 pays différents. « C’est un bon mix entre expérience et jeunesse. L’âge moyen tourne autour de 27 ans », a souligné Lefevere. « Nous attendons avec impatience le début de la 15e saison de l’équipe au sein du peloton professionnel. Ça sera une année très importante et l’ambition de l’équipe reste grande, tout comme les années précédentes ».

L’équipe semble être au complet avec des coureurs rapides tels que Tom Boonen, Fernando Gaviria et Marcel Kittel. Elle jouera aussi son va-tout sur les grandes courses avec Julian Alaphilippe ou Daniel Martin et risque de se montrer intraitable sur les classiques flamandes et ardennaises avec des spécialistes en la matière tels que Boonen, Terpstra, Stybar, Lampaert, Devenyns et Gilbert. Pour le reste, Quick-Step Floors compte également un vivier de talents comme Petr Vakoc, vainqueur de la flèche brabançonne 2016, Laurens De Plus, Rémy Cavagna, Enric Mas et Maximillian Schachman, champion d’Allemagne du contre-la-montre chez les espoirs. « Nous avons déjà bien démarré la saison avec un titre national acquis par Jack Bauer sur le contre-la-montre de Nouvelle-Zélande », a-t-il encore fait savoir fièrement.

Si son équipe n’a pas remporté de classiques printanières, Lefevere reste satisfait de la manière avec laquelle ses coureurs ont disputé ces différentes courses. « C’est vrai, nous avons échoué. Mais je suis très fier du comportement de mes coureurs durant ces classiques. Nous nous sommes battus et je suis convaincu que ça sera plus compliqué de nous piéger cette saison ».

L’équipe 2017

Arrivées : Jack Bauer (N-Z), Eros Capecchi (Ita), Rémi Cavagna (Fra), Tim Declercq (BEL), Dries Devenyns (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Enric Mas (Esp), Maximillian Schachmann (All)

Départs : Maxime Bouet (Fra), Rodrigo Contreras (Col), Nikolas Maes, Tony Martin (All), Gianni Meersman (BEL), Stijn Vandenbergh (BEL), Guillaume Van Keirsbulck (BEL), Carlos Verona (Esp), Lukasz Wisniowski (Pol)

Noyau : Julian Alaphilippe (Fra), Jack Bauer (NZl), Tom Boonen (BEL), Gianluca Brambilla (Ita), Eros Capecchi (Ita), Rémi Cavagna (Fra), Tim Declercq (BEL), Laurens De Plus (BEL), David de la Cruz (Esp), Dries Devenyns (BEL) Fernando Gaviria (Col), Philippe Gilbert (BEL), Bob Jungels (Lux), Iljo Keisse (BEL), Marcel Kittel (All), Yves Lampaert (BEL), Enric Mas (Esp), Daniel Martin (Irl), Davide Martinelli (Ita), Ariel Richeze (Arg), Fabio Sabatini (Ita), Maximillian Schachmann (All), Pieter Serry (BEL), Zdenek Stybar (Tch), Niki Terpstra (P-B), Matteo Trentin (Ita), Petr Vakoc (Tch), Martin Velits (Svq), Julien Vermote (BEL)