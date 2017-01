Arnaud Ducret à Colfontaine «veut nous faire plaisir»

- Votre spectacle s’intitule « Arnaud Ducret vous fait plaisir »... Faites-vous vraiment plaisir au public qui vient vous voir ?

- « J’essaie en tout cas. Je mouille la chemise et me donne à 400 % sur scène pour faire rire les gens. Par le passé, en sortant de la salle, des spectateurs venaient me voir et me disaient qu’ils avaient pris beaucoup de plaisir en assistant à mon spectacle. Le nom de mon one-man-show vient de là. Aujourd’hui, je tente toujours de faire de même. »

