Foot à Mons: 1,6 million d'euros pour le stade Tondreau

La Ville de Mons va recevoir des aides exceptionnelles de la Région wallonne pour 2017. Une partie de l’argent prêté est destinée au stade Tondreau où la Régie communale autonome compte investir dans un nouveau terrain synthétique et des panneaux photovoltaïques. Le parking derrière la tribune 3 sera également refait.

Bien que le club de foot de Mons n’évolue plus en Division 1, le stade et les infrastructures annexes nécessitent non seulement un entretien régulier mais aussi plusieurs investissements. C’est ainsi que la Régie communale autonome (RCA), qui a repris la gestion du stade, a prévu de gros travaux en principe réalisés au cours de cette année 2017.

