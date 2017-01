Mons: le rappeur Booba en showcase au Premium, le 20 janvier prochain

Le prodige du rap français, qui vient d’être récompensé par deux nouveaux doubles disques de platine pour ses albums « D.U.C » (sorti le 13 avril 2015) et « Nero Nemesis » (sorti le 4 décembre 2015) – chacun ayant été écoulé à plus de 200.000 exemplaires – viendra livrer un showcase exceptionnel dans la boîte de nuit montoise. « Nous avions envie de faire un gros coup après les fêtes de fin d’année et notre choix s’est porté sur Booba », explique Nordi Arib, gérant de la discothèque Le Premium. « C’est un artiste qui bénéficie d’une renommée importante, son dernier album vient de sortir. Nous avons contacté sa maison de production à Paris et après avoir négocié, nous sommes parvenus à trouver un terrain d’entente, notamment au niveau financier, » poursuit Nordi Arib.

L’enfant terrible du show-biz a déjà annoncé sa venue sur sa page Facebook. Un bon coup de pub en somme pour le club montois, qui renforcera son dispositif de sécurité pour l’occasion. Il va sans dire que Booba est très attendu. La boîte de nuit risque d’être rapidement pleine à craquer.

Le patron du Premium conseille donc aux fans de l’artiste d’être présents le plus tôt possible, sous peine de se voir refuser l’entrée !

Plus de détails dans notre édition numérique.