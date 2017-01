Le flag s'est invité au stade Tondreau vendredi dernier (+vidéo)

Le club de Mons a proposé vendredi dernier son initiation au flag, un dérivé du football américain. La majorité de l’effectif des Knights a participé à la séance. Au total, ils étaient 36 à avoir bravé le froid. « Six participants n’étaient pas issus de notre équipe », précise Rudy Soetemeyer, président et entraîneur des avants du club. « Nous espérions récolter plus de présences, mais la météo en a refroidi plus d’un. Nous organiserons une autre initiation en été ».