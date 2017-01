Le Groupe TEC achète 298 bus hybrides: 90 pour Charleroi et Namur-Luxembourg, 208 pour Liège-Verviers et Hainaut

Cette commande est répartie en deux lots: 90 bus destinés aux TEC Charleroi et Namur-Luxembourg seront de type Volvo 7900 Electric Hybrid (investissement de 31 millions d’euros) et 208 bus autonomes destinés aux TEC Hainaut et Liège-Verviers de type Solaris Urbino Hybride d’une valeur de 72,8 millions d’euros.

«Ces deux types de véhicules, destinés spécifiquement aux lignes urbaines et péri-urbaines, présenteront un confort accru, tant pour les clients que pour les conducteurs, les techniciens ou les riverains des lignes concernées», souligne le groupe TEC.

Cette commande s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’amélioration continue de l’efficacité énergétique de la flotte de véhicules du Groupe TEC. «Elle contribuera de manière significative à la diminution des émissions de CO2 du Groupe TEC, ainsi qu’aux objectifs de la Région wallonne dans le cadre de la COP 21», indique encore le groupe TEC.