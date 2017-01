Oups: le bureau de la CAPAC change de nom sur Google et devient les "Enc... fainéants de Bruxelles"

Le bureau bruxellois de la CAPAC a subitement changé de nom sur le célèbre moteur de recherche. Pourquoi donc ce changement de nom ? Certainement à cause d’un internaute qui souhaitait s’amuser...

Faites l’expérience sur Google : cherchez le bureau de la CAPAC, à Bruxelles, sur le moteur de recherche. L’institution, destinée à payer à plus de 100.000 Belges des allocations de chômage ou apparentées et située à Saint-Josse, a en fait changé de nom... Selon Google, l’institution est en fait référencée comme « Enc... fainéants de Bruxelles », comme l’ont découvert nos confrères de Vivre Ici.

Comment le nom de la CAPAC a donc pu être changé sur le moteur de recherche le plus populaire d’Internet ? Certainement à cause d’un internaute qui a décidé de demander la modification du nom de l’entreprise via Google Maps, qui propose à des responsables d’entreprises de réclamer une de leur propriété sur les cartes de Google. Si la CAPAC n’a pas réclamé cette propriété, il suffit qu’un internaute se fasse passer pour l’institution afin de changer le nom de l’entreprise en toute tranquillité.