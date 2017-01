Gand a affronté un club de D1 chinoise: "Même pas le niveau d'une D3 chez nous", pour Hein Vanhaezebrouck, qui s'inquiète pour Axel Witsel

Perbet a connu des matches plus difficiles...

Depuis que le transfert d’Axel Witsel en Chine a été officialisé, nombreuses sont les personnes à se demander si le Diable rouge parviendra à garder son niveau dans ce championnat peu connu chez nous. Hein Vanhaezebrouck, qui a affronté une équipe de D1 chinoise ce mardi avec Gand, a un élément de réponse. Et il n’est pas très positif…

Ce mardi, en match amical, La Gantoise a affronté le club chinois de Yanbian à Oliva, en Espagne, où les Buffalos préparent leur deuxième partie de saison. L’occasion pour les hommes d’Hein Vanhaezebrouck de juger le niveau d’un club contre lequel évoluera Axel Witsel dans les prochains mois et années.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur des Gantois n’est pas forcément positif : « Ils n’avaient même pas le niveau d’une équipe de 3e division chez nous, et après le repos, c’était à peine du niveau 1ère provincial », explique l’ancien coach de Courtrai à nos confrères du Nieuwsblad après la victoire 11-0 de son équipe. Grâce à des buts de Perbet (4x), Simon (3x), Kalu, Schoofs et Dejaeghere, les champions de Belgique 2014-2015 n’ont en effet fait qu’une bouchée de leur adversaire du jour.

La saison dernière, Yanbian Funde a terminé neuvième en Chinese Super League. Ce résultat en dit donc long sur le niveau du championnat dans lequel évoluera Axel Witsel d’ici peu : « Honnêtement, je m’attendais à mieux », ajoute Hein Vanhaezebrouck. « Je ne connaissais pas le niveau. J’avais regardé quelques images avant le match, et j’imaginais que leur niveau était similaire à celui d’une équipe de D3 chez nous. Le tempo était lent, les écarts entre les lignes étaient importants. Ils savaient qu’ils allaient avoir des problèmes donc ont joué très bas dès le début du match ». Bref, rien de bien encourageant…

« Après la mi-temps, ils n’avaient même pas le niveau d’une équipe de 1ère provinciale. Quand on regarde le niveau du championnat là-bas, c’est pire que ce que j’avais imaginé. Ils voulaient, tout comme Willem II (que le club gantois a affronté quelques jours plus tôt, NDLR), jouer quatre fois une demi-heure au lieu de 90 minutes. Après coup, je suis heureux d’avoir refusé », ajoute le grand Hein. Avant de conclure : « Si les clubs chinois font l’effort d’investir dans des joueurs comme Witsel, ils vont devoir en acheter beaucoup. Et ils vont devoir trouver d’autres moyens pour augmenter leur niveau. Ce n’est pas en ajoutant un ou deux bons joueurs au noyau que cela va aller mieux ».

Nos confrères du Nieuwsblad, qui ont assisté à la rencontre, tiraient la même conclusion : « Techniquement, les titulaires de Yanbian n’étaient pas mauvais, mais ils étaient trop courts à tous les autres niveaux. C’était lent, ils perdaient la balle dès qu’ils étaient sous pression, sans parler des défenseurs… »

Un constat pas très positif donc… « Au moins, Witsel va améliorer ses stats », concluent nos confrères. C’est déjà ça…