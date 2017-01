Mons: l'affaire Lecocq en télé sur NRJ 12 (vidéo)

Souvenez-vous, cela s’était passé dans une villa paisible de Saint-Symphorien le 5 octobre 2008. Alex Lecocq, alors entouré de sa femme et de ses deux filles, perd la vie. Arrivée sur place, la police de Mons aperçoit une petite plaie au niveau de l’abdomen.

M e Mayence et M e Discepoli lors du procès en assises.

C’était en fait un coup de couteau. La machine judiciaire se met en route. C’est sa fille cadette, mineure à l’époque, qui lors d’une dispute familiale au cours du repas, lui assène ce coup de couteau. L’autopsie expliquera, par après, que si les secours avaient été appelés en temps et en heure, la victime aurait pu être sauvée. Alex était devenu alcoolique et violent depuis le décès de sa maman. Le climat familial n’était fait que d’insultes et de coups.

La chaîne NRJ 12 vient de consacrer un long reportage de 40 minutes à ce dossier dans son émission « Crimes ». L’émission, diffusée ce lundi soir, regroupait trois dossiers survenus à la frontière franco-belge. L’affaire Alex Lecocq en faisait partie.

« Crimes » retrace tous les rebondissements du dossier. Pendant l’enquête, les deux filles d’Alex avaient en effet appris que la victime n’était pas leur père biologique. Les enquêteurs s’étaient rendu compte également que lui aussi recevait des coups, un climat permanent de peur et de colère engendré par l’alcool. La fille cadette, mineure, avait été suivie par le juge de la jeunesse. Sa sœur aînée et sa maman avaient été jugées devant la cour d’assises de Mons, en mai 2012. Les deux femmes avaient été acquittées.

En Belgique, le reportage est visible sur le site internet de la chaîne : www.nrj-play.fr/nrj12/replay/crimes