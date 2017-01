Le jury d'éthique publicitaire a rendu son avis sur la publicité polémique du Forem

Le jury d’éthique publicitaire a rendu son avis concernant la fameuse publicité polémique du Forem, qui avait agité la toile début janvier. Quatorze plaintes avaient été envoyées au JEP suite à cette affiche, montrant une fillette déguisée en auxiliaire de ménage, avec le slogan : « Osez réaliser vos rêvez, devenez auxiliaire de ménage ».

Selon le JEP, « l’association d’une fillette avec le métier d’auxiliaire de ménage renforce la répartition traditionnelle des tâches au regard du genre et pose problème sur le plan de l’égalité entre les femmes et les hommes, égalité qui est justement primordiale dans le contexte du marché du travail », explique-t-il. Le jury confirme que cette image est « désuète », « renforce un stéréotype à caractère sexiste, à savoir que les services de nettoyage sont offerts essentiellement par des femmes » et estime que la « publicité est dénigrante pour les femmes exerçant ce métier ».

Le JEP a demandé à l’annonceur de modifier cette publicité et de ne plus la diffuser, décision qui avait déjà été prise par le Forem suite à la polémique.