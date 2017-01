Selon l'ISP, le seuil épidémique de la grippe sera atteint cette semaine

Le nombre de cas de grippe a doublé en une semaine, selon l’ISP. On a ainsi atteint 133 consultations pour 100.000 habitants entre le 2 et le 8 janvier D’après l’ISP, le seuil épidémique sera atteint au cours de cette semaine.

Les derniers chiffres viennent de tomber : du 2 au 8 janvier, on a atteint 133 consultations pour 100.000 habitants, selon l’ISP. Entre le 25 et le 31 décembre, on ne dénombrait que 70 cas pour 100.000 habitants. Le nombre a donc presque doublé en une semaine.

Pour déclarer officiellement l’épidémie de grippe en Belgique, l’ISP considère que le seuil épidémique de 140 consultations pour 100.000 habitants doit être dépassé durant au moins deux semaines consécutives, et 20 % minimum des échantillons respiratoires analysés en laboratoires doivent être positifs pour le virus de la grippe.

Le seuil épidémique de la grippe est donc presque atteint, à quelques unités près. « On ne peut donc pas encore déclarer l’épidémie officiellement, mais la grippe circule, c’est un fait. D’après nos scientifiques, le seuil épidémique sera atteint dans le courant de la semaine », assure Sébastien Dames, porte-parole de l’ISP. « Nous avons reçu 21 échantillons et 15 étaient positifs pour la grippe, soit 71 %. »

La souche qui circule majoritairement est l’AH3N2. L’épidémie a déjà été déclarée chez nos voisins français.