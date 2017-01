Une future école passive dans le parc du Bois de Mons

Cl.W.

Le projet d’une nouvelle école dans le parc du Bois de Mons progresse depuis le coup de colère des parents, l’été dernier. On connaît depuis les exigences fixées notamment par le collège communal. La future école devra intégrer neuf classes au total, en plus d’un réfectoire, d’une salle de gym, ... La nouvelle construction sera érigée à la place de la tour de la cité car les bâtiments actuels de l’école sont âgés et ne permettent pas une extension.