Asquillies: pris la main dans le sac, les deux voleurs sont arrêtés dans les champs !

Ils ont été pris la main dans le sac. Ce lundi soir, vers 19h, deux individus pénètrent dans une maison de la rue de Bougnies à Asquillies. Ils profitent de l’absence des occupants pour cambrioler l’habitation. Mais les voisins se rendent compte de la situation, d’autant plus que l’alarme de la maison visitée se met en route.

Un des riverains appelle donc la police de Mons. Six équipes ont été dépêchées sur les lieux. Avec l’aide des riverains et d’un agriculteur, les agents de police ont réussi à retrouver les deux voleurs. Ils ont été interpellés dans les champs, avec le butin sur eux… Ils avaient eu le temps de voler des bijoux et de l’argent.

Il s’agit de deux hommes en séjour illégal. Ils ont été présentés au parquet de Mons. Grâce à cette intervention et de la police et des riverains, le préjudice a pu être récupéré.

