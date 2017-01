Sacré bad buzz pour Primark: l'augmentation proposée aux employés est "ridicule et honteuse" pour les syndicats

« Quand on dit un centime d’euro de l’heure, brut, en enlevant les charges sociales, vous voyez ce qui reste ! Sachant que dans cette population de salariés, 70 % sont à temps partiel, je ne sais pas si on arrive à atteindre 1 euro dans le mois. C’est insensé et indécent pour les salariés. Je n’ai jamais vu ça dans une entreprise, que ce soit H&M, Camaïeu, Zara. Il ne faut pas que ce soient des salariés pauvres mais il faut qu’ils soient un peu récompensés du dynamisme de cette entreprise », explique Serge Nardelli, un syndicaliste, sur Europe 1.

Les syndicats refusent que les employés en bas de l’échelle touchent une augmentation que d’un centime brut par heure alors que les cadres pourraient être augmentés de 1,5 %.

La marque a réagi en affirmant qu’aucune décision n’avait été prise et que cela n’était qu’une simple proposition. Affaire à suivre !