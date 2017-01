Soins de santé: la Turquie a la plus grosse ardoise avec 236.000 euros

La Belgique a conclu des conventions de remboursement avec dix pays hors Union européenne. Et elles fonctionnent dans les deux sens…

Venir profiter de la Belgique et de ses soins de santé performants puis s’en retourner dans son pays ? Le cliché a la vie dure. Il est pourtant plus qu’à relativiser. D’abord parce qu’entre pays de l’Union – élargis à quelques autres comme la Suisse – il existe un principe général de remboursement par le pays d’origine. Ensuite parce que la Belgique a dupliqué ce principe avec une dizaine d’autres États, dans le cadre d’accords bilatéraux.

Et cela semble plutôt bien fonctionner, selon des chiffres que dévoile la ministre de la Santé, Maggie De Block (Open VLD). De 2010 à 2015, ce sont ainsi un peu plus de 2 millions d’euros qui ont été refacturés par la Belgique dans ce cadre. Et ce même si un gros quart de la somme – 580.000 euros – reste encore en attente de remboursement.

De tous les pays concernés, c’est la Turquie qui est de loin en tête du classement.

Découvrez les détails de cette ardoise mais également ce que la Belgique doit elle-même rembourser à la Turquie dans nos journaux de ce mercredi ainsi que dans nos éditions numériques.