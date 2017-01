100 emplois menacés chez Brico: le magasin Brico Plan It de Ghlin se met en grève

Après les travailleurs de Belref Tertre la semaine dernière, ce sont les employés des magasins Brico qui ont appris une mauvaise nouvelle ce mardi matin. Le groupe va lui aussi mettre en place des mesures d’économie et de restructuration…Le magasin Brico Plan It de Ghlin est tout de suite parti en grève spontanée.

Le magasin situé à Ghlin est fermé depuis mardi, début d’après-midi. «C’est le seul du pays pour le moment», explique Bertrand Delplanque, permanent Setca justement en route pour Ghlin.

«Un peu plus de 80 employés travaillent là-bas. Ils veulent marquer leur mécontentement par rapport à ce qui a été annoncé. En plus, nous n’avons pas encore tous les détails. Il faudra pour cela attendre le prochain conseil d’entreprise fixé le 17 janvier prochain. On sait qu’ils veulent se séparer d’environ 100 équivalents temps pleins, mais on ne sait pas sur quels critères ou dans quels magasins», ajoute le permanent.

La direction a également annoncé des changements dans les conditions de travail. « Par exemple, les 1/4 d’heure de pause ne seront plus payés. Il va y avoir du changement dans les primes, notamment de Noël. Et puis, les nouvelles embauches ne se feront plus dans les mêmes conditions. Concrètement, deux employés faisant exactement le même travail n’auront plus le même statut. »

Le magasin de Ghlin devrait rouvrir ses portes ce mercredi.

