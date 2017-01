Polémique chez Mediamarkt: ces prix qui… augmentent durant les soldes (Photos)

Depuis plusieurs jours, la chaîne Mediamarkt est au centre d’une polémique après l’apparition sur les réseaux sociaux de plusieurs photos qui illustrent des produits qui coûtent plus chers durant les soldes qu’avant…

Tout a commencé lorsque, le 2 janvier dernier, un internaute a publié sur Twitter deux captures d’écran d’une même machine à laver à vendre chez Mediamarkt. On remarque que, avant la période de soldes, la machine coûte 399 euros, alors qu’une fois la période de soldes commencée, son prix est passé à 449 euros : « Ou comment les prix ont diminué depuis la semaine passée sans que les prix ne diminuent », explique l’internaute.

Bij @MediaMarktBEnl is vooral het consumentenbedrog goedkoop. Of hoe sinds vorige week de prijzen zakten zonder dat de prijzen zakten. pic.twitter.com/oTcrqxiw3U — Ruben Aerts (@rubenaerts) 2 janvier 2017

Depuis, plusieurs autres publications sont apparues dans le même sens. Un appareil photo qui, en décembre, coûtait 2.688 euros coûtait en effet soudain 2.897 euros tout en étant « diminué ». Étonnant…

Suite à cette polémique, nos confrères du Laatste Nieuws ont contacté Mediamarkt, chez qui on comprend que ces changements de prix puissent étonner : « Mais nous travaillons dans le cadre et respectons la complexe loi concernant les périodes de soldes », explique Stefan De Prycker, un responsable. « Mieux, nous proposons à chaque fois les prix les plus bas, ce qui provoque parfois de telles situations ».

Car si les prix ont évolué, ils restent en effet les moins chers du marché. Test-Achats, de son côté, parle d’une pratique « trompeuse », mais ce n’est pas ça qui va arrêter Madiamarkt : « Si les prix sont parfois plus bas avant les soldes, c’est peut-être parce que le produit était vendu lors d’une action spéciale, ou que les concurrents ont augmenté leur prix entre temps. Si nous arrêtons de nous adapter à nos concurrents, nous serons aussi critiqués », conclu Stefan De Prycker.

Reste que, parfois, Mediamarkt fait preuve de… contradiction, en affichant « en solde » un prix… plus élevé que celui affiché juste au-dessus…