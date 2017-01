Faux départ pour la réforme de la Sécurité sociale

Les députés ont rapidement fait fi de leurs bonnes résolutions en entamant mardi les travaux parlementaires par un débat de procédure d’une heure et demie aboutissant à une suspension de séance en commission des Affaires sociales de la Chambre. Ils ont buté sur l’impossibilité de dégager un consensus sur le calendrier des grandes réformes sociales de ce début d’année.

L’opposition s’est plainte du timing que tente de lui imposer la majorité. Trois grandes réformes sont sur la table: la sécurité sociale, l’aménagement du temps de travail et l’encadrement des salaires. Mais les députés n’ont pu prendre connaissance des textes que ces derniers jours, et encore, l’opposition a pointé du doigt des projets incomplets, amputés de certains avis des partenaires sociaux. Elle demande l’audition des partenaires sociaux voire de certains économistes et un débat parlementaire de qualité.

La ministre des Affaires sciales, Maggie De Block (Open Vld), a souligné qu’il ne revenait pas au gouvernement de transmettre ces avis mais à la Chambre de les demander à l’administration. Ces avis sont d’ailleurs publics, a renchéri le ministre des Indépendants, Willy Borsus (MR), évoquant l’«urgence» à voter les textes présentés. En réalité, un seul de ces avis est public, concernant le statut des indépendants.

Dans Le Soir, le ministre de l’Emploi, Kris Peeters (CD&;V), s’est dit prêt à «donner des clarifications ou changer certains éléments» des textes proposés alors que les syndicats et les mutualités ont appelé à des amendements.

Au retour de la suspension de séance, le député Open Vld Egbert Lachaert a formulé une proposition: la communication au parlement de tous les avis dont dispose le gouvernement, la mise à disposition d’amendements proposés par la majorité en réponse aux critiques des partenaires sociaux, la tenue si nécessaire vendredi d’auditions limitées à la condition que l’opposition s’engage à ce que la réforme puisse être votée d’ici la fin du mois de janvier.

Impossible techniquement et irrespectueux pour le parlement, a répliqué l’opposition avant de demander une nouvelle interruption de séance, la majorité n’étant pas en nombre. L’opposition a regretté l’attitude du gouvernement qui recalé une proposition constructive de la majorité parlementaire.