Carambolage sur la E40 à Bierbeek en direction de Bruxelles: gros ralentissements en perspectives

Cinq véhicules se sont percutés sur la E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Bierbeek ce mardi matin. On déplore un blessé léger.

L’accident s’est passé peu avant Louvain. Les bandes de gauche et du milieu sont complètement bloquées ce qui engendre d’énormes ralentissements. Il y avait plus de 40 minutes de file peu avant 7 heures du matin. Et cela ne va pas s’améliorer de si tôt.

Les automobilistes devront s’armer de patience car le dépannage va prendre plusieurs heures. Si vous devez prendre la direction de la capitale il vaut mieux sortir à Tirlemont pour rejoindre la chaussée de Louvain et ensuite reprendre la E40.