Météo: un mardi sous les nuages

Ailleurs, le temps sera sec avec des éclaircies, mais des plaques de glace localisées pourront rendre les routes glissantes. Plus tard dans la journée, la nébulosité deviendra variable à parfois très nuageux avec un risque de quelques averses depuis l’ouest, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Les maxima seront compris entre 0 et 3 degrés en Ardenne, proches de 5 degrés dans le centre et de 6 ou 7 degrés dans l’ouest.

Mardi soir et cette nuit, le temps deviendra progressivement sec partout avec des champs nuageux, des éclaircies et de la brume. En Haute Belgique, du brouillard sera également au menu. Les minima varieront de 0 à 4 degrés.

Mercredi, le temps est annoncé comme doux et venteux avec de la pluie à partir de l’ouest.

À partir de jeudi, il fera graduellement plus froid avec un temps variable et donc des précipitations hivernales jusqu’en plaine. En Haute Belgique, il s’agira de chutes de neige qui pourront conduire à une accumulation de plus de 10 cm. Les maxima oscilleront entre -1 et +6 degrés.