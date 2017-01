Une vidéo de la police anglaise révèle la descente aux enfers d'une adolescente qui a juste fait une mauvaise rencontre sur Facebook

La police anglaise du comté de Leicester, en Angleterre, a dévoilé un court-métrage racontant l’histoire de Kayleigh Haywood, une jeune fille de 15 ans violée et tuée en novembre 2015 par un homme de 28 ans qu’elle avait rencontré via Facebook.

L’histoire de Kayleigh Haywood avait particulièrement choqué l’Angleterre, voici plus d’un an. Cette adolescente de 15 ans avait été violée et tuée par Luke Harlow, un homme de 28 ans que la jeune fille avait rencontré sur Internet quelques mois plus tard. Treize mois plus tard, la police du comté de Leicester a dévoilé un film racontant l’histoire de cette écolière sans histoire qui a simplement fait une mauvaise rencontre sur le web...

Tout est en fait parti d’un message sur Facebook Messenger. Luke Harlow a en effet lui-même contacté Kayleigh Haywood via le réseau social afin de discuter avec elle. Rapidement, ce dernier discute, séduit sa proie et récupère son numéro de téléphone pour parler plus intimement. Des SMS, des appels téléphoniques et finalement, Luke parvient à prendre rendez-vous avec Kayleigh, à peine âgée de 15 ans, qui cache alors l’histoire à ses parents.

Une affaire qui a choqué l’Angleterre

Mais lors de ces rencontres, Kayleigh est tout simplement saoulée avec de l’alcool, et Luke en profite pour tenter de la violer. L’ado parvient toutefois à s’échapper lors d’un dernier rendez-vous en novembre 2015, dans les bois du comté, avant d’être rattrapée par Luke Harlow, qui la viole puis la tue, tout simplement... L’opinion publique anglaise a été particulièrement choquée par cet événement, vu la sauvagerie avec laquelle l’adolescente a été tuée.

Pour éviter que d’autres adolescent(e)s se retrouvent dans la même situation et soient bien mis en garde face à ces violeurs et tueurs, la police du comté de Leicester a décidé de réaliser un court-métrage retraçant la descente aux enfants de Kayleigh. Avec l’accord des parents de l’écolière, le film a été traduit en plusieurs langues et a déjà été vu par plus d’un million de personnes à travers le monde.