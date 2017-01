Le chat d'un couple de Saint-Georges retrouvé avec le derrière entièrement rasé

Michaël et Doris Bedoin n’en n’ont pas cru leurs yeux quand leur chatte de 7 ans est rentrée d’une nuit passée à l’extérieur avec la moitié du corps rasé à la tondeuse. Ils soupçonnent l’auteur d’avoir voulu vérifier la stérilisation de leur animal.

Bella a été tondue sur le ventre et le postérieur

Ce samedi matin, alors qu’elle avait passé la nuit dehors, la chatte est rentrée avec la moitié du corps rasé, : « Elle était catatonique, elle ne bougeait pas, en regardant de plus près, non seulement tout l’arrière-train était rasé mais en plus ça avait été fait à la barbare, elle avait des plaies à certains endroits » s’indigne Michaël.

Une torture que le couple met sur le compte d’une vérification de stérilisation : « La personne qui a fait ça voulait probablement vérifier s’il y avait des traces d’opération, il y a une véritable chasse aux sorcières dans le quartier depuis quelque temps » souligne la propriétaire du matou.

Plus de détails dans nos nouvelles éditions digitales huy.lameuse.be<UN>: profitez d’un mois gratuit<UN>!