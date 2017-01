Fifa Awards: voici les onze meilleurs joueurs de l'année 2016 selon la FIFPro… avec quelques surprises

Antoine Griezmann, l’attaquant français de l’Atlético Madrid, et les joueurs de la Premier League, en Angleterre, sont étonnamment absents du onze sélectionné.

Désormais écartée du magazine France Football pour la cérémonie du célèbre Ballon d’Or, la Fifa, la fédération internationale de football, a décidé de proposer sa propre cérémonie des meilleurs joueurs de l’année écoulée. Voici donc les Fifa Awards, avec une nouvelle fois le titre de meilleur joueur, celui de meilleure joueuse mais également la désignation du meilleur onze mondial de 2016.

Avant la désignation du meilleur joueur Fifa de l’année, la fédération a donc dévoilé lors d’une cérémonie à Zürich, en Suisse, les onze meilleurs joueurs de la dernière année. Manuel Neuer s’offre ainsi la place de meilleur gardien avec devant lui, Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos et Marcelo. On retrouve au milieu de terrain Luka Modric, Toni Kroos et Andrès Iniesta. Alors qu’en attaque, la paire barcelonaise Lionel Messi-Luis Suarez accompagne Cristiano Ronaldo.

Choisis par les footballeurs

De nombreux internautes s’étonnent de cette équipe, notamment vu l’absence d’Antoine Griezmann, pourtant finaliste de l’Euro avec l’équipe de France et de la Ligue des Champions avec l’Atlético Madrid. Mais aussi concernant l’absence de joueurs issus de la Premier League alors que neuf représentants de la Liga sont choisis. Comme d’habitude, le débat est lancé entre supporters du ballon rond.

Pour rappel, 45.000 footballeurs du monde entier ont voté auprès de la FIFpro pour désigner cette équipe idéale ainsi que les meilleurs joueurs et entraîneurs du monde.

L’équipe sélectionnée : Manuel Neuer (Bayern Munich), Dani Alves (Juventus), Gérard Piqué (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andrès Iniesta (FC Barcelone), Lionel Messi (FC Barcelone), Luis Suárez (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Real Madrid).