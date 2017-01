D3 amateurs: le RFB face aux U21 de Charleroi ce mardi

Les Francs Borains poursuivent leur préparation du derby de reprise face à Tournai, ce dimanche 15 janvier. Ils ont prévu un match amical, ce mardi soir au stade Urbain (19h30), face aux Espoirs du Sporting de Charleroi. Nicolas Huysman, l’entraîneur des Verts, va en profiter pour accorder du temps de jeu aux éléments qui n’en ont pas eu beaucoup samedi (amical à Maubeuge), ou qui ont besoin de retrouver du rythme. Ce sera notamment le cas pour Aaziz, Dahmani et Valenti. Aucun test n’est prévu ce mardi soir. Cela ne veut pas dire que le mercato des Boussutois est terminé. Après deux éléments à vocation défensive, les dirigeants ne diraient pas non à un attaquant supplémentaire. Mais ils ne se pressent pas, et attendront de toute façon un éventuel départ pour attirer un nouveau renfort.