David Dehenauw, le Mr Météo de RTL-TVI, le confirme: "De nouveau des températures négatives dès vendredi"

Si le mercure va grimper ces prochains jours, l’hiver est loin de quitter les portes de la Belgique : on devrait retrouver des températures négatives dans quelques jours à peine…

Des piétons qui glissent, des voitures qui dérapent et le chaos qui s’installe sur les routes. Si la situation de samedi était particulière, la météo devrait être plus clémente ce dimanche. « Il va neiger sur les Hautes Fagnes mais le dégel qui a commencé à la Côte ce samedi avant de s’étendre sur l’ensemble du territoire devrait perdurer » commente le météorologue David Dehenauw. De là, à remettre écharpes, moufles et autres bonnets dans le fond du placard ? Il y a un pas qu’il ne faudrait pas franchir…

De la pluie

« Des températures plus douces sont attendues pour la semaine prochaine. On pourrait atteindre des maxima de 7 degrés à l’intérieur du pays. Quelques chutes de neige sont attendues mais seulement dans les Hautes Fagnes. À l’intérieur du pays, un temps pluvieux est attendu ce mardi. Jeudi, il fera venteux. On s’attend à des vents atteignant cinq Beaufort » explique le Monsieur Météo de RTL-TVI. Par contre, l’hiver lui ne fait que commencer. Pour le météorologue, de nouvelles températures négatives sont attendues dès vendredi prochain. Un froid qui devrait perdurer tout au long du week-end.