Eric n'arrive pas à expliquer pourquoi il a battu à mort son bébé Alessio, à Ougrée, ce vendredi: un "pétage de câble"

Un «pétage de câble». C’est, à l’heure actuelle, la seule explication au geste atroce posé par Eric Castellano, ce père de 31 ans qui a battu à mort son enfant d’à peine 6 mois ce vendredi après-midi, à Ougrée, au domicile de la grand-mère du bébé. Celui qui s’était rendu à la police en disant avoir «fait une bêtise» n’a, au cours de sa première audition par les services de police, plus su s’expliquer sur son geste. «Il ne parvient pas à mettre des mots sur ce qui s’est passé», nous a indiqué son avocat. La mère d’Eric Castellano, qui a assisté à toute la scène, a également été entendue.

Romain Cammereri et Nicolas Léonard

On en sait un peu plus sur ce qui s’est déroulé ce vendredi, rue des Trois-Limites à Ougrée. En début d’après-midi, Eric Castellano, 31 ans, était en compagnie de son fils Alessio au domicile de sa maman. Selon le parquet de Liège, mère et fils avaient une discussion ayant trait au traitement psychiatrique suivi par Eric qui, depuis des années, souffre de dépression.

Une discussion, «peut-être contraignante», mais en aucun cas une dispute violente, indique l’autorité judiciaire. Mais une discussion qui a visiblement mené Eric Castellano à un coup de folie.

Retrouvez toutes nos informations sur ce drame dans votre journal gratuit 7Dimanche, nos éditions du jour ou notre nouveau site premium (gratuit).