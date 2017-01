Deux trains bloqués plusieurs heures sur la ligne Namur-Luxembourg: "On a reçu plusieurs messages contradictoires" (vidéo)

Deux trains ont été bloqués durant plusieurs heures, ce samedi, à proximité des gares de Ciney et Assesse, sur la ligne 162, en raison des conditions climatiques. En conséquence, les trains n’ont plus circulé entre ces deux gares, ni même en général sur la ligne 162 Namur-Luxembourg.

Plus aucun train n’a circulé sur la ligne 162 Namur-Arlon-Luxembourg durant plusieurs heures ce samedi, a indiqué samedi un porte-parole d’Infrabel, Arnaud Reymann. Vers 16h30, deux trains de cette ligne se sont retrouvés bloqués à proximité de Ciney et Assesse. Le premier a pu rentrer en gare rapidement mais le second est resté bloqué durant de longues heures. Les voyageurs ont dû recevoir des boissons chaudes. « Les conditions climatiques sont exceptionnelles. Il ne fait pas assez froid ou pas assez chaud, de sorte qu’une coque de glace se forme autour des caténaires », a expliqué Arnaud Reymann.

Le train bloqué près d’Assesse a démarré de Namur à 15h51. Il a d’abord dû s’arrêter suite à la panne du train le précédant, avant de tomber lui-même en panne. « On a reçu plusieurs messages contradictoires », témoigne Mélodie Mouzon, l’une de nos journalistes, présente dans le train en question. « On a entendu que des bus allaient venir nous chercher, puis qu’une première machine diesel nous remorquerait. Mais elle aurait aussi eu un problème technique. En gros, on a roulé un quart d’heure, et on attend depuis trois heures. »

Plusieurs centaines de voyageurs se trouvaient pourtant dans le train. « Il y a aussi deux bébés à bord, apparemment. Mais personne ne s’énerve », précise notre journaliste. « À ma connaissance, personne n’a fait de malaise et les gens sont plutôt détendus. Il n’y a plus beaucoup de lumière, ni de chauffage. Mais il ne fait pas encore trop froid à bord. »

Aucune boisson chaude n’a toutefois pu être distribuée dans le train d’Assesse. « D’après notre contrôleuse, c’est à Ciney que ça a pu se faire. Mais des voisins sont venus donner quelques bouteilles d’eau. »

Dans la soirée, le traffic a repris petit à petit sur la ligne.