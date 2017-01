Quaregnon: un concert autour du génie argentin Astor Piazzolla, avant l'album

Dans deux semaines, en la salle Allard l’Olivier de Quaregnon, le compositeur argentin Astor Piazzolla sera mis à l’honneur par l’ensemble « Astoria », cher à Christophe Delporte de Jurbise. Ce soir-là, les musiciens et la chanteuse Jennifer Scavuzzo interpréteront en avant-première les morceaux qui seront repris sur un prochain album.

com.

Christophe Delporte (44 ans), chef d’orchestre attitré et responsable musical d’Annie Cordy depuis de nombreuses années, donne cours à l’Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie à Namur, ainsi qu’à l’Académie de Fleurus. « Le CD sera enregistré en avril et sortira officiellement en janvier 2018, nous a précisé l’accordéoniste avant de prendre la route vers Asse, commune néerlandophone...

Retrouvez l’intégralité de cet article dans notre édition numérique