Jean-Yves, qui suit des cours à Mons, sera acrobate-danseur en Chine pour Dragone

Rédaction en ligne

Après trois castings à Londres, Jean-Yves, de la troupe « Pyronix » (anciennement « Attention jongleurs ») a été choisi pour être acrobate-danseur dans le spectacle du chorégraphe louviérois Franco Dragone intitulé « The house of dancing water », joué depuis six ans à Macao en Chine. Celui qui suit des cours à Mons est aux anges.