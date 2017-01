Drame familial à Seraing: Éric Castellano a violemment tué son fils âgé de 6 mois

Que s’est-il passé exactement, vendredi peu avant 14 heures, derrière la façade rose du nº127 de la rue des Trois-Limites à Ougrée ? Une coquette maison arborant un Père Noël à la fenêtre de l’étage, et où se trouvait M me Rosa Castellano, veuve depuis un an, et son dernier petit-fils, né en juillet dernier. Pour une raison que l’enquête devra encore déterminer, le nourrisson a été tué, a priori très violemment, par son père, Éric, âgé d’une trentaine d’années.

